Штрафы за парковку в Киеве: кто из автовладельцев является рекордсменом

Парковка. Фото: Новости.LIVE

Двое автовладельцев "собрали" на двоих почти 70 штрафов за неправильную парковку в Киеве с начала 2023 года.

Об этом сообщает активист Павел Постоенко в Facebook .

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Штрафы за парковку в Киеве

Активист получил ответ на запрос от Департамента транспортной инфраструктуры. Там указано, что рекордсменами по количеству полученных штрафов за парковку являются два владельца автомобилей Mercedes и Skoda.

На владельца автомобиля Mercedes наложено 38 штрафов. Общая их сумма составляет около 13 тысяч гривен.

У владельца автомобиля Skoda сумма штрафов еще больше. За 9 месяцев 2023 года он "собрал" 31 штраф и должен уплатить в бюджет 21 тысячу гривен.

Ответ на запрос от Департамента транспортной инфраструктуры. Фото: Павел Постоенко

Напомним, в Киеве директор ЖЭКа вручил повестку инспектору по парковке . Вероятно, он это сделал за то, что коммунальщик ранее выписал чиновнику штраф из-за нарушения правил парковки.