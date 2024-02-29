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Ректор КНУ придбав елітне житло попри низькі доходи — деталі

29 лютого 2024 19:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ректор КНУ придбав елітне житло попри низькі доходи — деталі
Ректор КНУ Володимир Бугров. Фото: svoboda.te.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, придбав квартиру в новобудові White Lines у престижному районі Києва. За даними декларації, він не мав достатньо грошей на таку покупку.

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо" в середу, 28 лютого.

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Деталі розслідування

За словами журналістів, 21 грудня 2023 року Бугров став власником двокімнатної квартири площею 74,7 м², розташованої біля Голосіївського парку та станції метро. Журналісти перевірили документи, які підтверджують угоду про купівлю квартири, а також декларації доходів Бугрова.

Вони встановили, що Бугров купив облігації, які давали йому право на отримання квартири після закінчення будівництва. Угоду про це було укладено восени 2020 року, коли Бугров був проректором з науково-педагогічної роботи. І в декларації, і в документах зазначено, що Бугров придбав 7444 облігації по 231 гривні кожна, що складає 1,7 мільйона гривень.

Договір купівлі-продажу облігацій від 5 листопада 2020 року
Договір купівлі-продажу облігацій від 5 листопада 2020 року

Однак, в тому ж документі написано, що Бугров заплатив майже 3,5 мільйона гривень (123 868 доларів у 2020 році) за ці облігації. Він зробив це протягом 9 днів.

Договір купівлі-продажу облігацій від 5 листопада 2020 року
Договір купівлі-продажу облігацій від 5 листопада 2020 року

"Слідство.Інфо" зробило висновок, що Бугров не міг мати задекларованих коштів на купівлю такої квартири. Оскільки, у 2020 році його сім’я заробила 1,3 мільйона гривень. Крім того, після підписання інвестиційної угоди заощадження Бугрова та його родини не зменшилися, а навпаки — збільшилися.

Що відповів Бугров на звинувачення

Бугров стверджує, що у нього було достатньо грошей на купівлю квартири. Він відмовився відповідати на додаткові питання журналістів, сказавши, що вони втручаються у його особисте життя.

Бугров не пояснив, звідки він взяв гроші на дорогу квартиру. Журналісти з’ясували, що у деклараціях за 2020–2022 роки Бугров не вказав своє право на об’єкт незавершеного будівництва, а лише зазначив наявність цінних паперів у декларації. Також Бугров не задекларував у 2020 році витрату на нерухомість — тобто суму, яку він витратив на квартиру.

Юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валко вважає, що це може свідчити про корупційне правопорушення. За його словами, тут може йтися про порушення ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За це Бугров може отримати покарання у вигляді штрафу або навіть обмеження волі до 2 років.

Нагадаємо, що у інтерв'ю Новини.LIVE голова Офісу Трансформації заявив, що у Києві процвітає корупція, а місто занепадає.

Раніше ми писали, що безробітна дочка глави Господарського суду Києва купила квартиру за 200 тис. доларів.

Київ
корупція
КНУ імені Тараса Шевченка
гроші
Україна
е-декларації

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