Ректор КНУ приобрел элитное жилье, несмотря на низкие доходы — подробности

Ректор КНУ Владимир Бугров. Фото: svoboda.te.ua

Владимир Бугров, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, купил квартиру в новостройке White Lines в престижном районе Киева. По данным декларации, у него не было достаточно денег на такую покупку.

Об этом сообщило издание "Следство.Инфо" в среду, 28 февраля.

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Подробности расследования

По словам журналистов, 21 декабря 2023 Бугров стал владельцем двухкомнатной квартиры площадью 74,7 м², расположенной возле Голосеевского парка и станции метро. Журналисты проверили документы, подтверждающие соглашение о покупке квартиры, а также декларации доходов Бугрова.

Они установили, что Бугров купил облигации, дававшие ему право на получение квартиры после окончания строительства. Соглашение об этом было заключено осенью 2020, когда Бугров был проректором по научно-педагогической работе. И в декларации, и в документах отмечено, что Бугров приобрел 7444 облигации по 231 гривне каждая, что составляет 1,7 миллиона гривен.

Договор купли-продажи облигаций от 5 ноября 2020 года

Однако в том же документе написано, что Бугров заплатил почти 3,5 миллиона гривен (123 868 долларов в 2020 году) за эти облигации. Он сделал это в течение 9 дней.

Договор купли-продажи облигаций от 5 ноября 2020 года

"Следствие.Инфо" заключило, что Бугров не мог иметь задекларированных средств на покупку такой квартиры. Поскольку в 2020 году его семья заработала 1,3 миллиона гривен. Кроме того, после подписания инвестиционного соглашения, сбережения Бугрова и его семьи не уменьшились, а наоборот — увеличились.

Что ответил Бугров на обвинение

Бугров утверждает, что у него было достаточно денег на покупку квартиры. Он отказался отвечать на дополнительные вопросы журналистов, сказав, что они вмешиваются в его личную жизнь.

Бугров не объяснил, откуда он взял деньги на дорогую квартиру. Журналисты выяснили, что в декларациях за 2020-2022 годы Бугров не указал свое право на объект незавершенного строительства, а лишь указал наличие ценных бумаг в декларации. Также Бугров не задекларировал в 2020 году расходы на недвижимость — то есть сумму, которую он потратил на квартиру.

Юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валко считает, что это может свидетельствовать о коррупционном правонарушении. По его словам, здесь речь может идти о нарушении ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. За это Бугров может получить наказание в виде штрафа или ограничения свободы до 2 лет.

Напомним, что в интервью Новини.LIVE глава Офиса Трансформации заявил, что в Киеве процветает коррупция, а город приходит в упадок.

Ранее мы писали, что безработная дочь главы Хозяйственного суда Киева купила квартиру за 200 тысяч долларов.