Экс-депутат Киевсовета Арьева заняла у отца 1 млн грн, чтобы "компенсировать" последствия ДТП

Экс-депутат Киевсовета Ярина Арьева. Фото: соцсети депутата

Бывшая депутат Киевсовета Ярина Арьевна одолжила у своего отца миллион гривен, чтобы "компенсировать" последствия случившейся ею аварии осенью 2022 года. Тогда чиновник совершила наезд на человека на пешеходном переходе.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра деклараций.

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Арьевой объявили подозрение по факту совершения ДТП под действием наркотиков. В конце 2022 года депутат совершила наезд на женщину на пешеходном переходе. Впоследствии летом 2023 года Арьева уволилась с должности в Киевсовете.

ДТП, которое совершила Арьева. Фото: Нацполиция

По данным е-декларации депутата, перед тем как сложить мандат, Арьева взяла взаймы у своего отца 1 млн грн, который является народным депутатом. Одолженные средства у Владимира Арьева чиновница направила на "компенсацию причиненного ущерба в результате ДТП".

Скриншот декларации Арьевой

Подобная ситуация была и в 2022 году, когда Арьева получила от родителей 200 тысяч гривен как подарок. Согласно информации из декларации, в 2022 году депутат получила зарплату в размере миллион гривен. Тогда также Арьева пыталась "решить вопрос" по ДТП подаренными финансами.

Напомним, в Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также мы писали, возле Киева на Новоирпинской трассе 28 января произошло ДТП, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.