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Ремонт нежитлових приміщень за п'ять мільйонів — куди витрачають гроші в Кличка

20 грудня 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ремонт нежитлових приміщень за п'ять мільйонів — куди витрачають гроші в Кличка
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Еспресо.TV
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київраді виділили майже п'ять мільйонів на капітальний ремонт нежитлових приміщень у Солом'янському районі столиці. Для чого збираються використовувати ці приміщення поки невідомо. 

Про це повідомляє видання "Наші гроші"

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Ще у листопаді КНП "Центр комунікації" Київради замовила в ТОВ "Будівельна фірма Інтерлюксбуд" капітальний ремонт нежитлових приміщень у Солом’янському районі майже за п'ять мільйонів гривень. Відповідний тендер був опублікований у системі Prozzoro. Фірма отримала це замовлення без конкуренції, адже на торги більше ніхто не з'явився. 

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Тендер від Центру комунікації Київради на Prozzoro. Фото: скриншот

Як відомо, до кінця цього року по вул. Волинській, буд. 17/28 повинні очистити приміщення від сміття та зробити ремонт стелі, стін, підлоги, каналізації, водопроводу, вхідної групи та покрівлі. Журналісти з'ясували, що для ремонту взяли суміш для улаштування підлоги Polimin СЦ-5 по 9,1 грн/кг (ціни з ПДВ), тоді як "Епіцентр" продає її по 6,8 грн/кг, що на 26% дешевше.

Окрім того, втридорога й закупили алюмінієві дверні блоки та кондиціонери. 

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Дорожчі закупівлі для ремонту. Фото: "Наші гроші"
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Дорожчі закупівлі для ремонту. Фото: "Наші гроші"

"Алюмінієві дверні блоки врахували по 27 тисяч грн/кв. м, не вказавши ніяких характеристик товару. Днями "Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання" Київської облради замовляло алюмінієві дверні блоки по 17 508 грн/кв. м, що на 35% дешевше. Кондиціонери Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG врахували по 65 725 грн/шт., коли інша компанія придбала по 50 840 грн/шт., що на 23% дешевше", — йдеться у матеріалі. 

При цьому журналісти розповіли, що загальна кошторисна трудомісткість становить 8 726  людино-годин, але при восьмигодинному робочому дні для виконання робіт знадобиться 1 091 людино-днів. Оскільки роботи треба виконати за 45 днів (до 31 грудня 2023 року), на об’єкті щодня мають працювати 24 людини.

У довідці про працівників фірма вказала 12 робітників, повідомляючи, що не буде залучати субпідрядників.

Нагадаємо, що за останні пів року рейтинг довіри до мера Києва Віталія Кличка суттєво зменшився. Відповідний відсоток становить 22%. Серед причин — техногенні аварії, рішення та скандальні закупівлі влади. 

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