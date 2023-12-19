Довіра киян до Кличка різко впала — які причини

Результати дослідження. Фото: КМІС

Причини недовіри киян до Кличка

Варто зазначити, що останні декілька місяців були непростими для Віталія Кличка, що вплинуло на його професійну репутацію.

Зокрема, приводом для недовіри став ремонт на Дегтярівському шляхопроводі, де 30 вересня стався обвал перекриттів. Пізніше, 8 грудня, стало відомо про закриття шести станцій метро на синій гілці метрополітену, що помітно ускладнило ситуацію з рухом транспорту в столиці.

Не можна не зазначити численні мітинги під стінами КМДА, під час яких мітингарі вимагали виділити більше коштів з бюджету Києва на оборону та ЗСУ, а не на благоустрій. Внаслідок чого все більше людей не задоволені рішеннями міської влади.

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях "синьої" гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.