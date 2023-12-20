Ремонт нежилых помещений за пять миллионов — куда тратят деньги в Кличка

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Эспрессо.TV

В Киевсовете выделили около пяти миллионов на капитальный ремонт нежилых помещений в Соломенском районе столицы. Зачем собираются использовать эти помещения пока неизвестно.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

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Еще в ноябре КНП "Центр коммуникации" Киевсовета заказала у ООО "Строительная фирма Интерлюксбуд" капитальный ремонт нежилых помещений в Соломенском районе почти за пять миллионов гривен. Соответствующий тендер опубликован в системе Prozzoro. Фирма получила этот заказ без конкуренции, ведь на торги больше никто не явился.

Тендер от Центра коммуникации Киевсовета на Prozzoro. Фото: скриншот

Как известно, до конца этого года на ул. Волынской, дом. 17/28 должны очистить помещение от мусора и произвести ремонт потолка, стен, полов, канализации, водопровода, входной группы и кровли. Журналисты выяснили, что для ремонта взяли смесь для пола Polimin СЦ-5 по 9,1 грн/кг (цены с НДС), тогда как "Эпицентр" продает ее по 6,8 грн/кг, что на 26% дешевле.

Кроме того, дороже закупили алюминиевые дверные блоки и кондиционеры.

Более дорогие закупки для ремонта. Фото: "Наши деньги"

Более дорогие закупки для ремонта. Фото: "Наши деньги"

"Алюминиевые дверные блоки учли по 27 тысяч грн/кв. м, не указав никаких характеристик товара. На днях "Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение" Киевского облсовета заказывало алюминиевые дверные блоки по 17 508 грн/кв. м, что на 35% дешевле. Кондиционеры Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG учли по 65 725 грн/шт., когда другая компания приобрела по 50 840 грн/шт., что на 23% дешевле", — говорится в материале.

При этом журналисты рассказали, что общая сметная трудоемкость составляет 8 726 человеко-часов, но при восьмичасовом рабочем дне для выполнения работ понадобится 1 091 человеко-дней. Поскольку работы нужно выполнить за 45 дней (до 31 декабря 2023), на объекте каждый день должны работать 24 человека.

В справке о работниках фирма указала 12 рабочих, сообщая, что не будет привлекать субподрядчиков.

Напомним, что за последние полгода рейтинг доверия к мэру Киева Виталию Кличко существенно уменьшился. Подходящий процент составляет 22%. Среди причин — техногенные аварии, решения и скандальные закупки властей.