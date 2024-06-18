БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті школи в Київській області

Пошкоджений клас у школі. Фото: esbu.gov.ua

Працівники Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли розтраті 18 мільйонів гривень бюджетних коштів. Таку суму хотіли витратити на капітальний ремонт школи, оголосивши відповідний тендер.

Про це пресслужба БЕБ повідомила в понеділок, 17 червня.

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Коштовний тендер на ремонт школи

"Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищені", — пояснили в БЕБ.

У відомстві розповіли, що звернулися з рекомендаціями до замовника переглянути рішення про купівлю послуг щодо ремонту.

"В результаті замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету", — додали в Бюро.

Скандальні тендери в Україні

Нагадаємо, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг, на що готові витратити понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. Роботи мають провести до кінця цього року.

Водночас одна з компаній отримала підряд на будівництво стадіону в Миколаївській області вартістю близько 17 мільйонів гривень. Наразі прокуратура вимагає розірвання договору через суд.

Додамо, що у Києві оголосили тендер для проведення повного оновлення мосту в Оболонському районі. Загальна вартість запланованих робіт становить близько 290 мільйонів гривень.