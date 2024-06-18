Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ремонт школи за 18 мільйонів на Київщині — як БЕБ врятувало бюджетні кошти arrow

Ремонт школи за 18 мільйонів на Київщині — як БЕБ врятувало бюджетні кошти

18 червня 2024 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті школи в Київській області
Пошкоджений клас у школі. Фото: esbu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Працівники Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли розтраті 18 мільйонів гривень бюджетних коштів. Таку суму хотіли витратити на капітальний ремонт школи, оголосивши відповідний тендер.

Про це пресслужба БЕБ повідомила в понеділок, 17 червня. 

Читайте також:

Коштовний тендер на ремонт школи

"Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищені", — пояснили в БЕБ. 

У відомстві розповіли, що звернулися з рекомендаціями до замовника переглянути рішення про купівлю послуг щодо ремонту.

"В результаті замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету", — додали в Бюро.

Скандальні тендери в Україні

Нагадаємо, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг, на що готові витратити понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. Роботи мають провести до кінця цього року.

Водночас одна з компаній отримала підряд на будівництво стадіону в Миколаївській області вартістю близько 17 мільйонів гривень. Наразі прокуратура вимагає розірвання договору через суд.

Додамо, що у Києві оголосили тендер для проведення повного оновлення мосту в Оболонському районі. Загальна вартість запланованих робіт становить близько 290 мільйонів гривень. 

ремонт
гроші
тендер
школи
БЕБ
Київська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор