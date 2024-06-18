БЭБ предотвратила растрату 18 млн грн на ремонте школы в Киевской области

Поврежденный класс в школе. Фото: esbu.gov.ua

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату 18 миллионов гривен бюджетных средств. Такую сумму хотели потратить на капитальный ремонт школы, объявив соответствующий тендер.

Об этом пресс-служба БЭБ сообщила в понедельник, 17 июня.

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Драгоценный тендер на ремонт школы

"Специалисты Бюро проанализировали рыночные цены и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, значительно завышены", — пояснили в БЭБ.

В ведомстве рассказали, что обратились с рекомендациями к заказчику пересмотреть решение о покупке услуг по ремонту.

"В результате заказчик принял во внимание рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. Таким образом, сотрудники БЭБ предупредили растрату более 18 млн грн из местного бюджета", — добавили в Бюро.

Скандальные тендеры в Украине

Напомним, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог, на что готовы потратить более 17 миллионов гривен бюджетных средств. Работы должны провести до конца этого года.

Одновременно одна из компаний получила подряд на строительство стадиона в Николаевской области стоимостью около 17 миллионов гривен. На данный момент прокуратура требует расторжения договора через суд.

Добавим, что в Киеве объявили тендер для проведения полного обновления моста в Оболонском районе. Общая стоимость планируемых работ составляет около 290 миллионов гривен.