Ремонт доріг в Києві — де і скільки витратять цього разу

Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik

"Київавтодор" оголосив тендер для проведення повного оновлення мосту на перехресті Лугової та Богатирської вулиць у Оболонському районі Києва. Загальна вартість запланованих робіт становить близько 290 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з сайту державних закупівель ProZorro.

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"Київавтодор" підкреслює, що цей міст був відкритий у 1986 році і з тих пір капітальних ремонтів чи реконструкцій не проводили.

На даний момент, основні шари асфальту, деформаційні шви, та гідроізоляція знаходяться у стані зносу. Також потребує оновлення система відведення води з дороги та тротуарів. Запланований ремонт дозволить адаптувати міст до сучасних вимог, забезпечивши безпечне та комфортне пересування для усіх учасників дорожнього руху, та впровадить комплексний підхід до відновлення дорожньої інфраструктури міста.

Проєкт передбачає відновлення дорожнього покриття мосту, опорних конструкцій та підпірних стін. В рамках робіт будуть встановлені нові огорожі, освітлювальні стовпи та покращене дорожнє покриття на під’їздах до мосту, а також облаштовані велосипедні доріжки на тротуарах.

Ремонт планують провести з дотриманням стандартів доступності, щоб забезпечити легкий доступ для осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп. Зокрема, будуть встановлені пандуси біля пішохідних переходів, знижені бордюри та покладена тактильна плитка.

Тендер на сайті Prozorro. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що київські комунальники дуже специфічно проводять ямковий ремонт на дорогах столиці України. Просто засипають в яму лопату щебня та асфальтової суміші, а потім усе утрамбовують ногами.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень.