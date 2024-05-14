Ремонтні бригади у Києві ліквідують потоп

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

У Києві у вівторок, 14 травня, затопило дорогу біля торгового центру Ocean Plaza. Ремонтні команди вже займаються усуненням проблеми на місці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Досі не було отримано офіційного підтвердження від міської влади. Мешканці столиці повідомляють, що вода потрапила також до підземного переходу.

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Нагадаємо, дорога біля торгового центру Ocean Plaza у Києві перетворилася на річку через потужний витік води, який швидко рухається вулицею Антоновича.

Раніше, у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Виноградар, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн.