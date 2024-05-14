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Ремонтні бригади почали ліквідацію потопу в Києві — кадри з місця

14 травня 2024 13:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ремонтні бригади у Києві ліквідують потоп
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві у вівторок, 14 травня, затопило дорогу біля торгового центру Ocean Plaza. Ремонтні команди вже займаються усуненням проблеми на місці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Досі не було отримано офіційного підтвердження від міської влади. Мешканці столиці повідомляють, що вода потрапила також до підземного переходу.

Ліквідація потопу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн
Ліквідація потопу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн
Ліквідація потопу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн
Ліквідація потопу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн
Ліквідація потопу у Києві. Фото: Новини.LIVE
Ремонтні бригади ліквідовують потоп. Фото: Новини.LIVE, Олександр Саюн

Нагадаємо, дорога біля торгового центру Ocean Plaza у Києві перетворилася на річку через потужний витік води, який швидко рухається вулицею Антоновича.

Раніше, у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Виноградар, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн.

Київ
метро
аварія
Україна
вода
ТЦ

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