Будівництво метро на Виноградар - чи відбудеться тендер на 14 млрд грн

Підземелля Київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

У Києві оголосили тендер на будівництво метро на Винограрад, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн. Таке рішення місцевої влади критикують через те, що в Київському метрополітені є невирішені нагальні проблеми, та і виділення шалених коштів під час активного наступу ворога на сході є недоречним.

Чи можна якось запобігти проведенню тендера, Новини.LIVE дізналося в народного депутата, голови ТСК ВРУ по Києву Віталія Безгіна.

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"Ситуація з тендером мене вкурвлює. Це як ситуація з новим мостом, який начебто запустили. Так, є проблеми з метро і є проблеми в діючих станціях, які можуть впливати на безпеку громадян. То, може, ви наведете лад з інфраструктурою, яка є, а тоді будете оголошувати якісь тендери на об'єкти, які треба утримувати?", — сказав Безгін.

Він додав, що видатки під час воєнного стану контролює постанова уряду під номером 5980. Вона має інстурмент, як зупиняти видатки. Але як показує практика, казначейство робить це вибірково.

"У казначейства є повноваження не пропускати платіжки по другорядним пріоритетам. Коли ми кажемо, що будь-яке місцеве самоврядування будує бруківки та стадіони, все це проходить через казначейство. Якщо казначейство пропускає, то воно є не співучасником", — додав Безгін.

Він не може припустити, що спонукало мера Києва Віталія Кличка знову взятися за станцію метро "Виноградар". І це питання навряд чи буде порушуватися на Тимчасовій слідчій комісії ВРУ по Києву.

"Є моральний осуд і управлінське нерозуміння. Чи прийде, чи не прийде Кличко, то це як погода в травні — змінюються позиції пана мера щодо ТСК. То конструктивна, то шоу. З яким настроєм він проснеться наступного тижня, так і буде", — підсумував Безгін.

Метро на Виноградар

Київський метрополітен оголосив про проведення конкурсу на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії у напрямку житлового масиву Виноградар. Державна експертиза оцінила вартість робіт у 13,95 мільярда гривень. Як зазначається, приймання пропозицій буде здійснюватись до 28 травня 2024 року.

Раніше Новини.LIVE писало про те, що влада Києва протягом багатьох років обіцяє метро на Виноградар і Троєщину. Однак будівництво не відбувається. Команда проєкту "Наша Справа" вирішила дізнатися, куди йдуть гроші, які виділяють на будівництво метро.

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на синій гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська". Закрили частину гілки ще в грудні 2023 року, обіцяють відновити рух вже на початку червня 2024 року.

Крім того, держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа".