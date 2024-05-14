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Ремонтные бригады начали ликвидацию потопа в Киеве — кадры с места

14 мая 2024 13:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ремонтные бригады в Киеве ликвидируют потоп
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве во вторник, 14 мая, затопило дорогу у торгового центра Ocean Plaza. Ремонтные команды уже занимаются устранением проблемы на месте.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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До сих пор не было получено официальное подтверждение от городских властей. Жители столицы сообщают, что вода попала также в подземный переход.

Ликвидация потопа в Киеве. Фото: Новости.
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
Ликвидация потопа в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
Ликвидация потопа в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
Ликвидация потопа в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
Ликвидация потопа в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Напомним, дорога возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве превратилась в реку из-за мощной утечки воды, которая быстро двигается по улице Антоновича.

Ранее в Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн.

Киев
метро
авария
Украина
вода
ТЦ

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