Ремонтные бригады в Киеве ликвидируют потоп

Ремонтные бригады начали ликвидацию потопа в Киеве — кадры с места
14 мая 2024 13:59
Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн
В Киеве во вторник, 14 мая, затопило дорогу у торгового центра Ocean Plaza. Ремонтные команды уже занимаются устранением проблемы на месте.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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До сих пор не было получено официальное подтверждение от городских властей. Жители столицы сообщают, что вода попала также в подземный переход.
Напомним, дорога возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве превратилась в реку из-за мощной утечки воды, которая быстро двигается по улице Антоновича.
Ранее в Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн.
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