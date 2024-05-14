Ремонтные бригады в Киеве ликвидируют потоп

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

В Киеве во вторник, 14 мая, затопило дорогу у торгового центра Ocean Plaza. Ремонтные команды уже занимаются устранением проблемы на месте.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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До сих пор не было получено официальное подтверждение от городских властей. Жители столицы сообщают, что вода попала также в подземный переход.

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Ремонтные бригады ликвидируют потоп. Фото: Новини.LIVE, Александр Саюн

Напомним, дорога возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве превратилась в реку из-за мощной утечки воды, которая быстро двигается по улице Антоновича.

Ранее в Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн.