Агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Києва — що відомо

Майдан Незалежності у Києві. Фото: скриншот з відео

Британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. Наразі незрозуміло, як воно отримало дозвіл.

Відео прямої трансляції зʼявилося у соцмережах у вівторок, 18 лютого.

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Пряма трансляція з центра Києва

Камера агенства Reuters встановлена на готелі "Україна" в Києві.

Готель "Україна" у Києві. Фото: Wikipedia

У соцмережах транслюється ефір у реальному часі. Відомо, що він розпочався ще дві години тому.

Пряма трансляція. Фото: скриншот

Новини.LIVE звернулися до Київської міської державної адміністрації, аби дізнатися, хто дав дозвіл на розміщення камер у центрі міста. Однак там заявили, що з цим питанням варто звертатися не до них.

Нагадаємо, агенство Reuters не вперше потрапляє в скандал з подіями у Києві. У 2023 році журналісти фотографували роботу ППО.

Також 17 лютого російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа.