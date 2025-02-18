Агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Києва — що відомо

Reuters запустило прямий ефір з центру Києва — що кажуть у КМДА
Британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. Наразі незрозуміло, як воно отримало дозвіл.
Відео прямої трансляції зʼявилося у соцмережах у вівторок, 18 лютого.
Пряма трансляція з центра Києва
Камера агенства Reuters встановлена на готелі "Україна" в Києві.
У соцмережах транслюється ефір у реальному часі. Відомо, що він розпочався ще дві години тому.
Новини.LIVE звернулися до Київської міської державної адміністрації, аби дізнатися, хто дав дозвіл на розміщення камер у центрі міста. Однак там заявили, що з цим питанням варто звертатися не до них.
Нагадаємо, агенство Reuters не вперше потрапляє в скандал з подіями у Києві. У 2023 році журналісти фотографували роботу ППО.
Також 17 лютого російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа.
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