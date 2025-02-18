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Reuters запустило прямий ефір з центру Києва — що кажуть у КМДА

18 лютого 2025 11:39
Аркадій Пастула - Редактор
Агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Києва — що відомо
Майдан Незалежності у Києві. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Британське агентство Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. Наразі незрозуміло, як воно отримало дозвіл.

Відео прямої трансляції зʼявилося у соцмережах у вівторок, 18 лютого.

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Пряма трансляція з центра Києва

Камера агенства Reuters встановлена на готелі "Україна" в Києві. 

Готель "Україна"
Готель "Україна" у Києві. Фото: Wikipedia

У соцмережах транслюється ефір у реальному часі. Відомо, що він розпочався ще дві години тому.

Прямий ефір з центра Києва
Пряма трансляція. Фото: скриншот

Новини.LIVE звернулися до Київської міської державної адміністрації, аби дізнатися, хто дав дозвіл на розміщення камер у центрі міста. Однак там заявили, що з цим питанням варто звертатися не до них. 

Нагадаємо, агенство Reuters не вперше потрапляє в скандал з подіями у Києві. У 2023 році журналісти фотографували роботу ППО

Також 17 лютого російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа.

Київ війна соцмережі КМДА прямий етер
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