Україна перевірить Reuters через фото з роботою ППО в Києві, — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Інформаційне агентство Reuters опублікувало фотографії, на яких можна побачити роботу української протиповітряної оборони під час нічної атаки дронів на Київ сьогодні вночі, 10 вересня. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що відповідні служби повинні перевірити, чи було видно на знімках чутливу інформацію.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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На кадрах можна побачити роботу української системи ППО в Києві.

Робота ППО в Києві 10 вересня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Робота ППО в Києві 10 вересня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реакція України

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що фото агентства Reuters перевірять після публікації кадрів нічної атаки Києва.

"Є відповідні служби, які визначать — є там чутлива інформація чи ні. Думаю, зрештою розберуться люди, які мають цим займатися, і будуть зроблені певні висновки", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Також ми писали, що в ніч проти 10 вересня російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів.