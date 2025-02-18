Агентство Reuters запустило прямую трансляцию из Киева — что известно

Reuters запустило эфир из центра Киева — что говорят в КГГА
Британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Пока непонятно, как оно получило разрешение.
Видео прямой трансляции появилось в соцсетях во вторник, 18 февраля.
Прямая трансляция из центра Киева
Камера агентства Reuters установлена на гостинице "Украина" в Киеве.
В соцсетях транслируется эфир в реальном времени. Известно, что он начался еще два часа назад.
Новини.LIVE обратились в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы узнать, кто дал разрешение на размещение камер в центре города. Однако там заявили, что с этим вопросом стоит обращаться не к ним.
Напомним, агенство Reuters не впервые попадает в скандал с событиями в Киеве. В 2023 году журналисты фотографировали работу ПВО.
Также 17 февраля российские оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. В результате падения обломков возник пожар.
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