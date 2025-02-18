Агентство Reuters запустило прямую трансляцию из Киева — что известно

Майдан Независимости в Киеве. Фото: скриншот из видео

Британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Пока непонятно, как оно получило разрешение.

Видео прямой трансляции появилось в соцсетях во вторник, 18 февраля.

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Прямая трансляция из центра Киева

Камера агентства Reuters установлена на гостинице "Украина" в Киеве.

Отель "Украина" в Киеве. Фото: Wikipedia

В соцсетях транслируется эфир в реальном времени. Известно, что он начался еще два часа назад.

Прямая трансляция. Фото: скриншот

Новини.LIVE обратились в Киевскую городскую государственную администрацию, чтобы узнать, кто дал разрешение на размещение камер в центре города. Однако там заявили, что с этим вопросом стоит обращаться не к ним.

Напомним, агенство Reuters не впервые попадает в скандал с событиями в Киеве. В 2023 году журналисты фотографировали работу ПВО.

Также 17 февраля российские оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. В результате падения обломков возник пожар.