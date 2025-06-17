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Головна Київ РФ атакує Київ дронами — перші наслідки обстрілу

РФ атакує Київ дронами — перші наслідки обстрілу

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 00:49
Обстріл Києва 17 червня — є постраждалі та руйнування
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ключові моменти Наслідки атаки РФ і по Києву в ніч проти 17 червня

В ніч проти 17 червня Російська Федерація масовано атакує Київ дронами. Наразі вже відомо про постраждалих, пожежу та руйнування. 

Про це у Telegram повідомляють мер Києва Віталій Кличко і начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Наслідки атаки РФ і по Києву в ніч проти 17 червня

В місті за останню годину неодноразово було чути вибухи. В столиці на тлі атаки дронів працює ППО.

Однак через ворожу атаку вже є перші наслідки обстрілу. Зокрема, під атакою опинилися щонайменше чотири райони — Солом'янський, Святошинський,  Дарницький і Оболонський. Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.

Солом'янський район

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі", — писав Кличко о 00:30.

Вже о 00:46 він написав, що у районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двох постраждалих. В цю хвилину їх оглядають.

Водночас Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Серед них одна жінка у важкому стані.

Оновлено о 01:00

"Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Одному надали допомогу на місці", — повідомляє мер Києва

Також він написав, що у Солом'янському районі пожежа в нежитловій забудові. Наразі екстрені служби працюють на місці.

Паралельно Ткаченко інформує, що у районі пошкоджено верхні поверхи житлового будинку.

Святошинський район

"У Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок", — повідомив Ткаченко о 00:36.

Оновлено о 01:08

"У Святошинському районі горять складські приміщення. Всі служби на місці. У Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці", — написав Кличко.

Дніпровський район

"У Дніпровський район теж прямує бригада швидкої", — написав Кличко о 00:46.

Оновлено о 01:02

"У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях. За однією адресою пожежа", — поінформував Ткаченко.

Оболонський район

"Виїхала бригада на виклик в Оболонський район", — йдеться у повідомленні Кличка о 00:57.

Нагадаємо, що менше години тому у Києві було чути багато серій вибухів. Ворог атакує столицю дронами.

Також ми писали, що в ніч проти 16 червня у столиці теж лунали вибухи. Росіяни також запустили по Києву дрони, у зв'язку з чим працювала ППО.

Київ пожежа обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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