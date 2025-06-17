Вибухи у Києві 17 червня через дрони

У Києві пролунали звуки вибухів
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч з 16 проти 17 червня. Росіяни атакують столицю дронами.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 17 червня
"У Києві було чути вибухи, повідомили кореспондети Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:01.
Годину тому військові попереджали, що повз Бровари в напрямку Києва летить дрон. Крім того, о 23:54 військові фіксували БпЛА повз Боярку, які теж летіли до столиці. Вже о 00:07 фіксуються БпЛА повз Бориспіль, їх курс — на Київ.
Оновлено о 00:20
У Києві знову було чути вибухи. Водночас військові закликали киян бути в укриттях атаку дронів.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві вже лунали вибухи. Тоді теж була загроза дронів.
Також ми писали, що в ніч проти 16 червня в столиці теж було чути вибухи. В Києві тоді на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.
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