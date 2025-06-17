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Головна Київ У Києві пролунали звуки вибухів

У Києві пролунали звуки вибухів

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Дата публікації: 17 червня 2025 00:05
Вибухи у Києві 17 червня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ключові моменти Звуки вибухів у Києві в ніч проти 17 червня Де оголосили тривогу

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч з 16 проти 17 червня. Росіяни атакують столицю дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 17 червня

"У Києві було чути вибухи, повідомили кореспондети Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:01.

Годину тому військові попереджали, що повз Бровари в напрямку Києва летить дрон. Крім того, о 23:54 військові фіксували БпЛА повз Боярку, які теж летіли до столиці. Вже о 00:07 фіксуються БпЛА повз Бориспіль, їх курс — на Київ.

Оновлено о 00:20

У Києві знову було чути вибухи. Водночас військові закликали киян бути в укриттях атаку дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 17 червня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві вже лунали вибухи. Тоді теж була загроза дронів.

Також ми писали, що в ніч проти 16 червня в столиці теж було чути вибухи. В Києві тоді на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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