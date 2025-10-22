Обстріл Києва 22 жовтня - у місті впали уламки дронів

РФ атакує Київ дронами — зафіксовано падіння уламків
Російські окупанти пізно ввечері, намагались атакувати Київ дронами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано падіння уламків, одна з локацій — дитячий садок.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Перші наслідки обстрілу Києва ввечері 22 жовтня
"Фіксуємо падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — повідомив Ткаченко.
Через кілька хвилин він додав, що попередньо, одна з локацій - це дитячий садок.
Оновлено о 23:33
Глава КМВА поінформував, що в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрону. Попередньо, обійшлося без потерпілих.
Оновлено о 23:40
"У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, менше години тому у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.
Також ми писали, що вдень, 22 жовтня, росіяни вдарили дроном по дитячому садку у Харкові. Через це були пожежі.
