Обстріл Києва 22 жовтня - у місті впали уламки дронів

Рятівники на місці однієї з атак. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти пізно ввечері, намагались атакувати Київ дронами. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано падіння уламків, одна з локацій — дитячий садок.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Фіксуємо падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — повідомив Ткаченко.

Через кілька хвилин він додав, що попередньо, одна з локацій - це дитячий садок.

Оновлено о 23:33

Глава КМВА поінформував, що в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрону. Попередньо, обійшлося без потерпілих.

Оновлено о 23:40

"У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

Екстрені служби прямують на місця", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, менше години тому у Києві було чути вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Також ми писали, що вдень, 22 жовтня, росіяни вдарили дроном по дитячому садку у Харкові. Через це були пожежі.