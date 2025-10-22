Обстрел Киева 22 октября - в городе упали обломки дронов

РФ атакует Киев дронами — зафиксированы падения обломков
Российские оккупанты поздно вечером, пытались атаковать Киев дронами. В результате обстрела в городе зафиксировано падение обломков, одна из локаций — детский сад.
Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Первые последствия обстрела Киева вечером 22 октября
"Фиксируем падение обломков на трех локациях в Подольском районе. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Ткаченко.
Через несколько минут он добавил, что предварительно, одна из локаций — это детский сад.
Обновлено в 23:33
Глава КГВА проинформировал, что в Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Обновлено в 23:40
"В Подольском районе, по предварительной информации, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.
Экстренные службы направляются на места", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, менее часа назад в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Также мы писали, что днем, 22 октября, россияне ударили дроном по детскому саду в Харькове. Из-за этого были пожары.
