Обстрел Киева 22 октября - в городе упали обломки дронов

Спасатели на месте одной из атак. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты поздно вечером, пытались атаковать Киев дронами. В результате обстрела в городе зафиксировано падение обломков, одна из локаций — детский сад.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Первые последствия обстрела Киева вечером 22 октября

"Фиксируем падение обломков на трех локациях в Подольском районе. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Ткаченко.

Через несколько минут он добавил, что предварительно, одна из локаций — это детский сад.

Обновлено в 23:33

Глава КГВА проинформировал, что в Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 23:40

"В Подольском районе, по предварительной информации, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

Экстренные службы направляются на места", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, менее часа назад в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также мы писали, что днем, 22 октября, россияне ударили дроном по детскому саду в Харькове. Из-за этого были пожары.