РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі
Унаслідок російської атаки на Київ постраждали 11 людей, серед них — одна дитина. У Дарницькому районі столиці через влучання виникла пожежа, були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця подій.
Атака РФ на Дарницький район Києва
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури. Після влучання у проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Також вибухова хвиля пошкодила вікна у прилеглих житлових будинках. Загалом внаслідок атаки на столицю постраждали 10 людей, серед яких одна дитина.
Мешканець Дарницького району Павло розповів журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій, що під час атаки перебував удома разом із родиною.
За його словами, спочатку у квартирі пролунали два вибухи. Після цього сім’я спустилася в укриття, де почула ще один потужний вибух.
"Спали у квартирі, пролунало два вибухи. Тривоги не було, спустилися в укриття. В укритті ми почули дуже сильний вибух — пролетіло метрів за 100 від дому", — розповів Павло.
Внаслідок удару постраждав його будинок та автомобіль. Чоловік зазначив, що родина збирала кошти на авто, однак унаслідок російської атаки його було знищено.
"Постраждав дім та автівка. Ми збирали кошти, а все знищено за одну ніч", — сказав мешканець Києва.
Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби. Наслідки атаки та обсяг пошкоджень уточнюються.
Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 11 липня російські війська втретє за останній тиждень атакували Київ. У Солом’янському районі зафіксували влучання у триповерхову офісну та складську будівлю, де після удару спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Крім того, в іншій частині району вибухова хвиля пошкодила залізничний локомотив.
Новини.LIVE писали, що глава КП "Плесо" Андрій Вагін повідомив, що очищення озера Кирилівське від пально-мастильних матеріалів, які потрапили у водойму внаслідок російської атаки на Київ 2 липня, може тривати ще тривалий час. Він повідомив, що це надзвичайна ситуація і масове забруднення екосистеми водойми.
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