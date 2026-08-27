Обстріл Києва 27 серпня - впали уламки біля будинку і навчального закладу105:01

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 27 серпня вдарили по Києву балістикою та намагалися атакувати місто дронами. На тлі ворожого обстрілу у кількох місцях столиці зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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Чим били росіяни

Зауважимо, що приблизно о 02:24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування дронів, але через кілька хвилин сигнал поширився на більшість областей, оскільки додалася загроза балістики.

Через кілька хвилин ворог запустив ракети, внаслідок чого вибухи було чути у Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Кривому Розі та Запоріжжі. Приблизно о 03:03 росіяни почали бити балістикою по Києву, а паралельно були поодинокі спроби атак дронами. Після 04:15 спроба дронової атаки повторилася.

Наслідки атаки на Київ

У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації були повідомлення, що внаслідок російської атаки у двох районах зафіксованою падіння уламків.

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"У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється", — йшлося у повідомленні.

Ще через деякий час стало відомо, що уламки впали у Шевченківському районі на території навчального закладу.

Наразі інформації щодо інших наслідків немає.

Пости КМВА про наслідки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 25 серпня росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок атаки у Голосіївському районі було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок.

Також ми писали, що в ніч проти 22 серпня Росія вдарила балістикою по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Через атаку загинув працівник "Укрзалізниці".