Обстрел Киева 27 августа — обломки упали возле дома и учебного заведения 105:01

Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 27 августа россияне нанесли ракетный удар по Киеву и пытались атаковать город с помощью дронов. На фоне вражеского обстрела в нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА.

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Чем атаковали россияне

Отметим, что примерно в 02:24 в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения дронов, но через несколько минут сигнал распространился на большинство областей, поскольку добавилась угроза баллистических ракет.

Через несколько минут враг запустил ракеты, в результате чего взрывы были слышны в Днепре, Полтаве, Кременчуге, Кривом Роге и Запорожье. Примерно в 03:03 россияне начали обстреливать Киев баллистическими ракетами, а параллельно предпринимались единичные попытки атак с помощью дронов. После 04:15 попытка атаки с помощью дронов повторилась.

Последствия атаки на Киев

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации появились сообщения о том, что в результате российской атаки в двух районах зафиксировано падение обломков.

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"В Подольском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорилось в сообщении.

Еще через некоторое время стало известно, что обломки упали в Шевченковском районе на территории учебного заведения.

На данный момент информации о других последствиях нет.

Посты КМВА о последствиях. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа россияне атаковали Киев дронами. В результате атаки в Голосеевском районе был поврежден 16-этажный жилой дом.

Также мы писали, что в ночь на 22 августа Россия нанесла баллистический удар по одному из железнодорожных предприятий в Дарницком районе Киева. В результате атаки погиб сотрудник «Укрзализныци».