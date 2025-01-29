Обстрел Киева 29 января — обломки БпЛА упали возле станции метро в Дарницком районе столицы.

Следы в небе от работы ПВО. Фото: Reuters

Утром, 29 января, россияне пытались атаковать Киев дронами. Падение обломков БпЛА возле одной из станций метрополитена столицы.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Кличко.

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"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении

Кличко, добавил, что все службы направляются на место.

Обновлено в 06:18

Мэр Киева уточнил, что обломки БпЛА, которые упали в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

"Все службы на месте. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили", — добавил он.

Напомним, что на прошлой РФ также пыталась атаковать Украину дронами, из-за чего в большинстве областей была тревога.

Также мы писали, в Киевском регионе обломки БпЛА повредили жилые дома и музей ретро-автомобилей.