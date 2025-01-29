Обстрел Киева 29 января — обломки БпЛА упали возле станции метро в Дарницком районе столицы.

РФ атаковала Киев — обломки БпЛА упали возле станции метро
Утром, 29 января, россияне пытались атаковать Киев дронами. Падение обломков БпЛА возле одной из станций метрополитена столицы.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Кличко.
Последствия атаки РФ на Киев 29 января утром
"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении
Кличко, добавил, что все службы направляются на место.
Обновлено в 06:18
Мэр Киева уточнил, что обломки БпЛА, которые упали в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.
"Все службы на месте. Сейчас пожара нет, пострадавших не обнаружили", — добавил он.
Напомним, что на прошлой РФ также пыталась атаковать Украину дронами, из-за чего в большинстве областей была тревога.
Также мы писали, в Киевском регионе обломки БпЛА повредили жилые дома и музей ретро-автомобилей.
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