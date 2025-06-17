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Главная Киев РФ атаковала Киев — зафиксированы последствия на 12 локациях

РФ атаковала Киев — зафиксированы последствия на 12 локациях

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Дата публикации 17 июня 2025 02:51
Обстрел Киева 17 июня — зафиксированы последствия на 12 локациях
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ключові моменти Что известно об атаке РФ на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня Россия комбинированно атаковала Киев, применяя дроны и ракеты. Сейчас последствия обстрела зафиксированы на 12 локациях столицы.

Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко. 

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Что известно об атаке РФ на Киев в ночь на 17 июня

"В целом по состоянию на сейчас фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах", — говорится в сообщении в 02:35.

Он добавил, что в столице 12 пострадавших. В то же время мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице уже 16 пострадавших.

Между тем Ткаченко пишет, что опасность для столицы сохраняется. В частности, фиксируются цели на подступах к Киеву и есть фиксация дронов в других регионах, которые затем могут направляться на Киев. Кроме того, сохраняет ракетная опасность.

Перед этим начальник КМВА писал, что враг комбинированно атакует столицу.

Напомним, что этой ночью в Киеве в результате обстрела РФ есть пострадавшие и повреждения. Причем последствия фиксируются во многих районах столицы. Подробнее ознакомиться с ними — можно по этой ссылке.

Кроме того, мы писали, что этой ночью РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а затем самолеты МиГ-31К. После этого в направлении Киева фиксировались скоростные цели, а затем были слышны взрывы. Были ли это дроны или ракеты, неизвестно. Однако отметим, что из-за взлета МиГ-31К воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине ракетный удар пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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