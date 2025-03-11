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РФ атакувала Київщину дронами — уламки пошкодили будинки

11 березня 2025 09:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
ППО Київщини збила ворожі дрони, уламки пошкодили будинки
Побите скло в автівці. Фото: Київська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 10 березня Київська область знову зазнала атаки російських безпілотників. Ворог спрямував ударні дрони на регіон, однак сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по повітряних цілях, знищивши кілька ворожих об'єктів. Внаслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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За словами виконувача обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, постраждалих серед мирного населення немає, а влучань у критичну інфраструктуру вдалося уникнути.

Втім, внаслідок падіння уламків у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків і два автомобілі. У житлових будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Наслідки падіння уламків
Наслідки падіння уламків дрона. Фото: Київська ОВА

Крім того, у Бориспільському та Обухівському районах уламки збитих дронів спричинили пожежу — відбулося займання трав’яного настилу. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати.

Київська область дрони
Розбите вікно. Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, у Київській області вночі, 10 березня, лунали потужні вибухи.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили кількість збитих ворожих цілей в небі. 

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