ПВО Киевщины сбила вражеские дроны, обломки повредили дома

РФ атаковала Киевскую область дронами — обломки повредили дома
В ночь на 10 марта Киевская область снова подверглась атаке российских беспилотников. Враг направил ударные дроны на регион, однако силы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям, уничтожив несколько вражеских объектов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения гражданских объектов.
Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Последствия атаки дронов по Киевской области 11 марта
По словам исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, пострадавших среди мирного населения нет, а попаданий в критическую инфраструктуру удалось избежать.
Впрочем, в результате падения обломков в Бориспольском районе повреждены семь частных домов и два автомобиля. В жилых домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах обломки сбитых дронов вызвали пожар — произошло возгорание травяного настила. Пожары удалось оперативно ликвидировать.
Напомним, в Киевской области ночью, 10 марта, раздавались мощные взрывы.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.
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