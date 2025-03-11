ПВО Киевщины сбила вражеские дроны, обломки повредили дома

Разбитое стекло в машине. Фото: Киевская ОГА

В ночь на 10 марта Киевская область снова подверглась атаке российских беспилотников. Враг направил ударные дроны на регион, однако силы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям, уничтожив несколько вражеских объектов. В результате падения обломков зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

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По словам исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, пострадавших среди мирного населения нет, а попаданий в критическую инфраструктуру удалось избежать.

Впрочем, в результате падения обломков в Бориспольском районе повреждены семь частных домов и два автомобиля. В жилых домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Последствия падения обломков дрона. Фото: Киевская ОГА

Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах обломки сбитых дронов вызвали пожар — произошло возгорание травяного настила. Пожары удалось оперативно ликвидировать.

Разбитое окно. Фото: Киевская ОГА

Напомним, в Киевской области ночью, 10 марта, раздавались мощные взрывы.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили количество сбитых вражеских целей в небе.