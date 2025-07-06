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Главная Киев РФ атаковала Киевщину — есть пожары, разрушения и пострадавшие

РФ атаковала Киевщину — есть пожары, разрушения и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 05:14
В Вышгородском районе из-за атаки дронов РФ есть пострадавшие и разрушения
Сгоревшее авто в результате атаки дронов оккупантов РФ. Фото: ГСЧС

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали столичный регион. В результате в Вышгородском районе Киевской области есть пострадавшие и разрушения частной собственности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Киевской ОГА информируют, что из-за атаки дронов есть трое пострадавших. 35-летний мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. 79-летняя женщина и 75-летний мужчина получили острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.

Из одного из помещений спасатели деблокировали 86-летнюю женщину - ей также оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки россиян повреждены два многоэтажных дома. Огонь полностью уничтожил четыре гаража и автомобиль, еще три автомобиля получили повреждения.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Харьковскую область. Из-за удара дронами-камикадзе в городе двое пострадавших, среди которых младенец.

Также 4 июля на Харьковщине было слышно более десятка взрывов. Россияне атаковали Чугуевскую громаду ударными беспилотниками.

Киев пожар воздушная тревога война в Украине атака пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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