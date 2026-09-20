Обстріл Київської області 20 вересня - пошкоджено підприємство

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Російські окупанти в ніч з 19 проти 20 вересня атакували Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство та виникла пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Наслідки обстрілу Київської області в ніч проти 20 вересня

Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі написав, що ворог атакував Фастівський район області.

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство. На території виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки ворожого удару", — йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих не було. Також Ткаченко додав, що додаткова інформація встановлюється.

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