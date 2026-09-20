Обстрел Киевской области 20 сентября — повреждено предприятие

Россия нанесла удар по Киевской области: на предприятии возник пожар
Российские оккупанты в ночь с 19 на 20 сентября атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела было повреждено предприятие и возник пожар.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.
Последствия обстрела Киевской области в ночь на 20 сентября
Начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что враг атаковал Фастовский район области.
«В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждено предприятие. На территории возник пожар. Спасатели ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия вражеского удара», — говорится в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших нет. Также Ткаченко добавил, что дополнительная информация устанавливается.
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