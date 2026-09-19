Атака РФ на Київщину: загинули мама та двоє дітей

Внаслідок атаки РФ на Київщину загинули мама та двоє дітей
У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей. Серед них — мама, дівчинка та хлопчик. Також пошкоджено приватні житлові будинки й автомобіль, а в одному з будинків виникла пожежа.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у суботу, 19 вересня, інформує Новини.LIVE.
У Фастівському районі загинули троє людей
За словами Тимура Ткаченка, внаслідок ворожого обстрілу загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та назвав трагедію непоправною.
"Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей — дівчинка і хлопчик.
Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія", — зазначив Ткаченко.
У Фастівському районі також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль.
В одному з будинків виникла пожежа. Її ліквідували. Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.
Новини.LIVE інформували, що 19 вересня 2026 року російська атака на Київщину спричинила поранення матері та дитини у Вишгородському районі. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні. Внаслідок удару також пошкоджено заклад освіти та автобус.
Новини.LIVE також писали, що 19 вересня на Київщині через російський удар постраждала жінка у Фастівському районі. Її доправили до лікарні. В Обухівському районі ворожа атака пошкодила приватний будинок.