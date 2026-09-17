Обстріл Київської області 16 вересня - пошкоджені авто, будинки та підприємства

Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни у середу ввечері, 16 вересня, продовжили атакувати Київську область дронами. Внаслідок обстрілу у двох районах зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Наслідки атаки по Київській області ввечері 16 вересня

У Київській ОВА в своєму Telegram поінформували, що внаслідок атаки дронами пошкодження зафіксовано у Броварському та Фастівському районах.

Зокрема:

у Броварському районі пошкоджено господарську будівлю, сільськогосподарську техніку, напівпричепи та автомобіль. Окрім того, на території приватного домоволодіння виникла пожежа, яку вже ліквідували;

у Фастівському районі пошкоджено об'єкти підприємств та приватні будинки.

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки", — резюмували в ОВА.

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Пост Київської ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку у середу окупанти теж атакували дронами Київ та область. Внаслідок атаки були руйнування, а також фіксувалося забрудненість повітря.

Також ми писали, що 15 вересня внаслідок атаки РФ по Києву були поранені 12 людей. Згодом стало відомо, що один з травмованих помер у лікарні.