Обстрел Киевской области 16 сентября — повреждены автомобили, дома и предприятия

Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

В среду вечером, 16 сентября, россияне продолжили обстреливать Киевскую область с помощью дронов. В результате обстрела в двух районах зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.

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Последствия атаки по Киевской области вечером 16 сентября

В Киевской ОВА в своем Telegram сообщили, что в результате атаки дронами повреждения зафиксированы в Броварском и Фастовском районах.

В частности:

в Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль. Кроме того, на территории частного домовладения возник пожар, который уже ликвидирован;

в Фастовском районе повреждены объекты предприятий и частные дома.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки", — резюмировали в ОВА.

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Пост Киевской ОГА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром в среду оккупанты также атаковали дронами Киев и область. В результате атаки были разрушения, а также фиксировалось загрязнение воздуха.

Также мы писали, что 15 сентября в результате атаки РФ по Киеву были ранены 12 человек. Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался в больнице.