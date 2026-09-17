Обстрел Киевской области 16 сентября — повреждены автомобили, дома и предприятия

Россия нанесла удар по Киевской области: повреждены автомобили, дома и предприятия
В среду вечером, 16 сентября, россияне продолжили обстреливать Киевскую область с помощью дронов. В результате обстрела в двух районах зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.
Последствия атаки по Киевской области вечером 16 сентября
В Киевской ОВА в своем Telegram сообщили, что в результате атаки дронами повреждения зафиксированы в Броварском и Фастовском районах.
В частности:
- в Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль. Кроме того, на территории частного домовладения возник пожар, который уже ликвидирован;
- в Фастовском районе повреждены объекты предприятий и частные дома.
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки", — резюмировали в ОВА.
Как сообщали Новини.LIVE, утром в среду оккупанты также атаковали дронами Киев и область. В результате атаки были разрушения, а также фиксировалось загрязнение воздуха.
Также мы писали, что 15 сентября в результате атаки РФ по Киеву были ранены 12 человек. Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался в больнице.