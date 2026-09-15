Атака на Київ 15 вересня: є загиблий та постраждалі

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Російська армія продовжує терор цивільного населення. Стало відомо, що у Києві внаслідок російської атаки вранці 15 вересня постраждали 12 людей, один із них помер у лікарні від тяжких поранень. Шестеро постраждалих залишаються у стаціонарах міських лікарень, ще п’ятьом медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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У Святошинському районі горіли автомобілі та будівля

ДСНС повідомили у своєму дописі, що унаслідок російської атаки двоє людей постраждали у Святошинському районі столиці. На місці влучання виникла пожежа. Вогонь охопив п’ять автомобілів та нежитлову будівлю, розташовану на території гаражного кооперативу. Рятувальники працювали на місці удару та ліквідовували наслідки атаки.

Крім Святошинського району, уламки російських безпілотників впали ще на кількох локаціях у Солом’янському та Голосіївському районах Києва.

Допис ДСНС. Скріншот: Facebook

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загалом від ранку 15 вересня внаслідок атак ворога постраждали 12 людей. На жаль, один із них отримав тяжкі поранення та згодом помер у лікарні.

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Ще шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських медичних закладів. Іншим постраждалим медики надали необхідну допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Палаючі автівки. Фото: ДСНС Києва

Наслідки атаки РФ на столицю. Фото: ДСНС Києва

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