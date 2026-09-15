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Головна Київ Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий

Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий

Ua ru
15 вересня 2026 18:34
Атака на Київ 15 вересня: є загиблий та постраждалі
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Російська армія продовжує терор цивільного населення. Стало відомо, що у Києві внаслідок російської атаки вранці 15 вересня постраждали 12 людей, один із них помер у лікарні від тяжких поранень. Шестеро постраждалих залишаються у стаціонарах міських лікарень, ще п’ятьом медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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У Святошинському районі горіли автомобілі та будівля

ДСНС повідомили у своєму дописі, що унаслідок російської атаки двоє людей постраждали у Святошинському районі столиці. На місці влучання виникла пожежа. Вогонь охопив п’ять автомобілів та нежитлову будівлю, розташовану на території гаражного кооперативу. Рятувальники працювали на місці удару та ліквідовували наслідки атаки.

Крім Святошинського району, уламки російських безпілотників впали ще на кількох локаціях у Солом’янському та Голосіївському районах Києва.

Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий - фото 1
Допис ДСНС. Скріншот: Facebook

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загалом від ранку 15 вересня внаслідок атак ворога постраждали 12 людей. На жаль, один із них отримав тяжкі поранення та згодом помер у лікарні.

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Ще шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських медичних закладів. Іншим постраждалим медики надали необхідну допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий - фото 2
Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram
Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий - фото 3
Палаючі автівки. Фото: ДСНС Києва
Чергова атака РФ на Київ: є постраждалий та загиблий - фото 4
Наслідки атаки РФ на столицю. Фото: ДСНС Києва

Останні новини Київщини

Новини.LIVE писали, що через систематичні атаки РФ по АЗС, автозаправні станції Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, якою користуються Сили оборони України. Це дасть змогу відповідальним працівникам АЗС у реальному часі отримувати актуальні дані про переміщення ворожих повітряних цілей.

Ми інформували, що військовий Єгор Фірсов розповів під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, що РФ може значно наростити кількість запусків реактивних "шахедів", а вже на початку зими над Києвом одночасно можуть перебувати десятки таких безпілотників.

Віталій Кличко Київ пожежа ДСНС атака
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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