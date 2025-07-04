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Головна Київ РФ атакувала Київську область — які наслідки

РФ атакувала Київську область — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 02:15
Обстріл Київської області 3 липня — пошкоджено будинки
Рятувальники на місці однієї з атак в Україні. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни пізно ввечері, 3 липня, масовано атакували Київську область дронами. В одному з районів пошкоджено будинки. 

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

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"Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок", — йшлося у повідомленні о 23:40.

Також в той час Калашник написав, що в області працювали сили ППО та були збиті ворожі цілі.

Зазначимо, що станом на момент публікації новини, у Київській області та Києві продовжують фіксувати ворожі дрони. Основною ціллю цієї ночі стала саме столиця.

Зокрема, у Солом'янському районі Києва зафіксовано декілька пожеж. Всі локації — житлові будинки.

Також ми писали, що в Україні цієї ночі оголошували масштабну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, що у свою чергу означає ракетну небезпеку по всій країні.

Київська область обстріли
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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