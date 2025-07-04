Обстріл Київської області 3 липня — пошкоджено будинки

РФ атакувала Київську область — які наслідки
Росіяни пізно ввечері, 3 липня, масовано атакували Київську область дронами. В одному з районів пошкоджено будинки.
Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки РФ по Бучанському району Київської області 3 липня
"Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок", — йшлося у повідомленні о 23:40.
Також в той час Калашник написав, що в області працювали сили ППО та були збиті ворожі цілі.
Зазначимо, що станом на момент публікації новини, у Київській області та Києві продовжують фіксувати ворожі дрони. Основною ціллю цієї ночі стала саме столиця.
Зокрема, у Солом'янському районі Києва зафіксовано декілька пожеж. Всі локації — житлові будинки.
Також ми писали, що в Україні цієї ночі оголошували масштабну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, що у свою чергу означає ракетну небезпеку по всій країні.
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