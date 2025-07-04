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Главная Киев РФ атаковала Киевскую область — какие последствия

РФ атаковала Киевскую область — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 02:15
Обстрел Киевской области 3 июля — повреждены дома
Спасатели на месте одной из атак в Украине. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне поздно вечером, 3 июля, массированно атаковали Киевскую область дронами. В одном из районов повреждены дома. 

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

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"В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом", — говорилось в сообщении в 23:40.

Также в то время Калашник написал, что в области работали силы ПВО и были сбиты вражеские цели.

Отметим, что по состоянию на момент публикации новости, в Киевской области и Киеве продолжают фиксировать вражеские дроны. Основной целью этой ночью стала именно столица.

В частности, в Соломенском районе Киева зафиксировано несколько пожаров. Все локации — жилые дома.

Также мы писали, что в Украине этой ночью объявляли масштабную тревогу. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, что в свою очередь означает ракетную опасность по всей стране.

Киевская область обстрелы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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