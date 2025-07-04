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Головна Київ У Києві внаслідок атаки РФ горять житлові будинки

У Києві внаслідок атаки РФ горять житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 01:28
Обстріл Києва 4 липня — горять житлові будинки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни в ніч проти 4 липня масовано атакують Київ дронами. Внаслідок обстрілу в Солом'янському районі столиці горять житлові будинки. 

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Попередньо маємо декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Також Ткаченко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території Дарницького району. В цьому випадку обійшлося без пожежі.

Оновлено о 01:32

"Також у Дарницькому районі впав дрон без подальшої фіксації", — поінформував начальник КМВА.

Крім того, він закликав не брати в руки і не нести додому ані уламки, ані цілі БпЛА.

Нагадаємо, що тривога у Києві триває ще з раннього вечора, 3 липня. За цей час в столиці вже багато разів було чути звуки дронів, роботи ППО та вибухів.

Також ми писали, що перед останніми повідомленнями щодо Солом'янського району, там двічі фіксували падіння уламків БпЛА. У другому випадку горіло нежитлове приміщення.

Київ пожежа вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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