Пошкодження колій на Київщині — низка поїздів їде в обʼїзд після атаки РФ

РФ атакувала колії на Київщині — як зміниться рух поїздів
Російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у пʼятницю, 6 червня.
Пошкодження залізниці на Київщині
"Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)", — йдеться у повідомленні.
На Київ їхатимуть:
- 785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;
- 79 Дніпро — Львів;
- 119 Дніпро — Хелм;
- 37 Запоріжжя — Київ;
Зі столиці:
- 732 Київ — Запоріжжя;
- 44 Івано-Франківськ — Черкаси.
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку до 90 хвилин. Відхилення від графіка можна побачити на порталі Укрзалізниці.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.
Крім того, через обстріл окупантів пошкодження є у шести районах столиці: Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський.
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