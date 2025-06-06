Пошкодження колій на Київщині — низка поїздів їде в обʼїзд після атаки РФ

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у пʼятницю, 6 червня.

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"Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)", — йдеться у повідомленні.

На Київ їхатимуть:

785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;

79 Дніпро — Львів;

119 Дніпро — Хелм;

37 Запоріжжя — Київ;

Зі столиці:

732 Київ — Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ — Черкаси.

Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку до 90 хвилин. Відхилення від графіка можна побачити на порталі Укрзалізниці.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

Крім того, через обстріл окупантів пошкодження є у шести районах столиці: Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський.