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РФ атакувала колії на Київщині — як зміниться рух поїздів

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Дата публікації: 6 червня 2025 07:42
Пошкодження колій на Київщині — низка поїздів їде в обʼїзд після атаки РФ
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у пʼятницю, 6 червня.

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"Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі)", — йдеться у повідомленні.

На Київ їхатимуть:

  • 785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;
  • 79 Дніпро — Львів; 
  • 119 Дніпро — Хелм; 
  • 37 Запоріжжя — Київ; 

Зі столиці: 

  • 732 Київ — Запоріжжя; 
  • 44 Івано-Франківськ — Черкаси.

Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку до 90 хвилин. Відхилення від графіка можна побачити на порталі Укрзалізниці.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

Крім того, через обстріл окупантів пошкодження є у шести районах столиці: Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський. 

війна Укрзалізниця Київська область обстріли залізниця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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