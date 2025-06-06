Повреждение колей на Киевщине — ряд поездов едет в объезд после атаки РФ

РФ атаковала колеи на Киевщине — как изменится движение поездов
Российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно атаковали Украину. Захватчики повредили колеи в Киевской области. Вследствие этого поезда будут следовать по резервному маршруту.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в пятницу, 6 июня.
Повреждения железной дороги в Киевской области
"Обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи)", — говорится в сообщении.
На Киев будут ехать:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев;
- 79 Днепр — Львов;
- 119 Днепр — Хелм;
- 37 Запорожье — Киев;
Из столицы:
- 732 Киев — Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск — Черкассы.
Вследствие объезда стоит ожидать задержку до 90 минут. Отклонения от графика можно увидеть на портале Укрзализныци.
Напомним, в результате российской атаки на Киев повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная.
Кроме того, из-за обстрела оккупантов повреждения есть в шести районах столицы: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский.
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