Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев РФ атаковала колеи на Киевщине — как изменится движение поездов

РФ атаковала колеи на Киевщине — как изменится движение поездов

Ua en ru
Дата публикации 6 июня 2025 07:42
Повреждение колей на Киевщине — ряд поездов едет в объезд после атаки РФ
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно атаковали Украину. Захватчики повредили колеи в Киевской области. Вследствие этого поезда будут следовать по резервному маршруту.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в пятницу, 6 июня.

Реклама
Читайте также:

Повреждения железной дороги в Киевской области

"Обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи)", — говорится в сообщении.

На Киев будут ехать:

  • 785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев;
  • 79 Днепр — Львов;
  • 119 Днепр — Хелм;
  • 37 Запорожье — Киев;

Из столицы:

  • 732 Киев — Запорожье;
  • 44 Ивано-Франковск — Черкассы.

Вследствие объезда стоит ожидать задержку до 90 минут. Отклонения от графика можно увидеть на портале Укрзализныци.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки на Киев повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная.

Кроме того, из-за обстрела оккупантов повреждения есть в шести районах столицы: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский.

война Укрзализныця Киевская область обстрелы железная дорога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /