Повреждение колей на Киевщине — ряд поездов едет в объезд после атаки РФ

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно атаковали Украину. Захватчики повредили колеи в Киевской области. Вследствие этого поезда будут следовать по резервному маршруту.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в пятницу, 6 июня.

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"Обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи)", — говорится в сообщении.

На Киев будут ехать:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев;

79 Днепр — Львов;

119 Днепр — Хелм;

37 Запорожье — Киев;

Из столицы:

732 Киев — Запорожье;

44 Ивано-Франковск — Черкассы.

Вследствие объезда стоит ожидать задержку до 90 минут. Отклонения от графика можно увидеть на портале Укрзализныци.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, в результате российской атаки на Киев повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная.

Кроме того, из-за обстрела оккупантов повреждения есть в шести районах столицы: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский.