Атака РФ на Киев: повреждены ТЭЦ и бизнес-центр, есть погибший

Ликвидация последствий атаки РФ на Киев. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В Киеве российский удар вызвал пожар в Голосеевском районе, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения. Кроме того, российский удар повредил объект критической инфраструктуры, из-за чего перебои с горячей водой могут возникнуть в Деснянском и части Днепровского районов столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, мэр Киева Владимир Кличко и председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов, передает Новини.LIVE.

В Голосеевском районе Киева работают экстренные службы

По информации КГВА, в результате вражеского удара возник пожар в бизнес-центре. После получения информации на место пожара были направлены соответствующие службы.

По предварительным данным, известно о двух пострадавших. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние в настоящее время уточняется. Кроме того, во время работы на месте происшествия спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и обследовать территорию. Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших может уточняться.

Сообщение КГВА. Скриншот: Telegram

В Киеве атаковали объект критической инфраструктуры

Отдельно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что днём 20 августа российские войска впервые за последние несколько месяцев целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры столицы.

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"Фактически впервые за последние несколько месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры", — заявил Кличко.

По его словам, из-за повреждения инфраструктуры у жителей Деснянского и части Днепровского районов могут возникнуть перебои с горячей водой. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденного объекта.

Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

В то же время глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил о падении обломков беспилотника на территорию нежилой застройки. По его словам, после этого возник пожар, и экстренные службы выехали на место.

Также сообщалось об атаке на ТЭЦ. В настоящее время специалисты устанавливают все последствия вражеского удара и работают над их ликвидацией.

Сообщение главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в ряде населенных пунктов Киевской области 20 августа зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха из-за масштабных пожаров, возникших ночью. Специалисты зафиксировали повышенный уровень продуктов горения в атмосфере и призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицу и держать окна закрытыми.

Новини.LIVE сообщали, что президент назвал российскую атаку на Киев в ночь на 20 августа одной из самых масштабных и циничных. По словам Владимира Зеленского, во время удара РФ применила различные типы ракет и 168 ударных беспилотников.