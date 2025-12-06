Відео
Головна Київ РФ атакувала залізничну інфраструктури у Фастові

РФ атакувала залізничну інфраструктури у Фастові

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 02:24
Фастів під ударом 6 грудня - РФ атакувала залізничну інфраструктуру
Термінова новина

Російські окупанти в ніч з 5 проти 6 грудня атакували Фастів Київської області. У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури, наразі вимушено змінено маршрути поїздів, які мали їхати через місто.

Про це повідомляє у Telegram "Укрзалізниця".

Читайте також:

Обстріл залізничної інфраструктури у Фастові 6 грудня

"У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові оперативно змінюємо маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що безпека людей — понад усе. Наразі затримки наразі, а диспетчери УЗ подбають про можливі пересадки.

"У самому Фастові тривога ще триває, люди перебувають в укриттях. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється", — резюмували в "Укрзалізниці".

Новина доповнюється...

Укрзалізниця поїзди Київська область обстріли війна в Україні Фастів
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
