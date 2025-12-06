Фастов под ударом 6 декабря - РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру

Поезд УЗ. Фото: facebook.com

Российские оккупанты в ночь с 5 на 6 декабря атаковали Фастов Киевской области. В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры, пока вынужденно изменены маршруты поездов, которые должны были ехать через город.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Обстрел железнодорожной инфраструктуры в Фастове 6 декабря

"В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что безопасность людей — превыше всего. Сейчас задержки пока, а диспетчеры УЗ позаботятся о возможных пересадках.

"В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается", — резюмировали в "Укрзализныце".

