Главная Киев РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Фастове

РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Фастове

Дата публикации 6 декабря 2025 02:24
Фастов под ударом 6 декабря - РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру
Поезд УЗ. Фото: facebook.com

Российские оккупанты в ночь с 5 на 6 декабря атаковали Фастов Киевской области. В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры, пока вынужденно изменены маршруты поездов, которые должны были ехать через город.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Обстрел железнодорожной инфраструктуры в Фастове 6 декабря

"В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что безопасность людей — превыше всего. Сейчас задержки пока, а диспетчеры УЗ позаботятся о возможных пересадках.

"В самом Фастове тревога еще продолжается, люди находятся в укрытиях. Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается", — резюмировали в "Укрзализныце".

Напомним, что около часа назад россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К. В связи с этим по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Также мы писали, что после взлета МиГ-31К и угрозы баллистики, в Киеве и Днепре прогремели взрывы.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
