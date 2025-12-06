Вибухи у Києві та Дніпрі 6 грудня через ракетну атаку

Термінова новина

Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. У напрямку обох міст були запущені ракети.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Києві та Дніпрі в ніч проти 6 грудня

"В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою", — написав Ткаченко о 01:31.

Водночас Telegram "Суспільне Новини" поінформував, що вибухи було чути у Дніпрі. Причому це були повторні вибухи.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано зліт МіГ-31К. При цьому моніторингові канали писали ще 1 про загрозу балістикт. Після військові зафіксували швидкісні цілі в напрямку Києва, а також балістику на Дніпро.

Новина доповнюється...