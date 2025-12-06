Відео
Головна Київ У Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи

У Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 01:38
Вибухи у Києві та Дніпрі 6 грудня через ракетну атаку
Термінова новина

Вибухи у Києві та Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 6 грудня. У напрямку обох міст були запущені ракети.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві та Дніпрі в ніч проти 6 грудня

"В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою", — написав Ткаченко о 01:31.

Водночас Telegram "Суспільне Новини" поінформував, що вибухи було чути у Дніпрі. Причому це були повторні вибухи.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано зліт МіГ-31К. При цьому моніторингові канали писали ще 1 про загрозу балістикт. Після військові зафіксували швидкісні цілі в напрямку Києва, а також балістику на Дніпро.

Новина доповнюється...

Київ Дніпро обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
