Атака РФ на Київ — пошкоджено будинок

РФ атакувала житловий будинок у Києві — відео наслідків зсередини
У ніч проти 21 липня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
Про це інформують Новини.LIVE з місця події.
Росіяни обстріляли житловий будинок у Києві — фото та відео
У ніч проти 21 липня російські війська масовано атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у низці районів міста.
Зокрема, окупанти завдали удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Одна із квартир повністю перетворилася на згарище.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.
Згодом у ДСНС розкрили подробиці наслідків масованої атаки РФ на Київ.
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