Атака РФ на Київ — пошкоджено будинок

Наслідки атаки РФ на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 21 липня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Про це інформують Новини.LIVE з місця події.

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У ніч проти 21 липня російські війська масовано атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у низці районів міста.

Зокрема, окупанти завдали удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Одна із квартир повністю перетворилася на згарище.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.

Наслідки атаки РФ на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Згодом у ДСНС розкрили подробиці наслідків масованої атаки РФ на Київ.