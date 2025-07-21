Атака РФ на Киев — поврежден дом

РФ атаковала жилой дом в Киеве — видео последствий изнутри
В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в Шевченковском районе столицы.
Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия.
Россияне обстреляли жилой дом в Киеве — фото и видео
В ночь на 21 июля российские войска массированно атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в ряде районов города.
В частности, оккупанты нанесли удар по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Одна из квартир полностью превратилась в пепелище.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте.
Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.
Впоследствии в ГСЧС раскрыли подробности последствий массированной атаки РФ на Киев.
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