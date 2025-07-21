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Главная Киев РФ атаковала жилой дом в Киеве — видео последствий изнутри

РФ атаковала жилой дом в Киеве — видео последствий изнутри

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 08:27
Атака РФ на Киев — поврежден дом
Последствия атаки РФ на жилой дом в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Об этом информируют Новини.LIVE с места происшествия.

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В ночь на 21 июля российские войска массированно атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в ряде районов города.

В частности, оккупанты нанесли удар по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Одна из квартир полностью превратилась в пепелище.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на жилой дом в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ
Последствия атаки РФ на жилой дом в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ
Последствия атаки РФ на жилой дом в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Впоследствии в ГСЧС раскрыли подробности последствий массированной атаки РФ на Киев.

россияне обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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