РФ 27 грудня 2025 року завдавала ударів по Київщині — які наслідки атак

РФ била по шести районах Київщини — поліція показала наслідки
Унаслідок російських ударів по Київщині в суботу, 27 грудня, загинула жінка. Ще 14 громадян травмувалися.
Про це повідомили в Нацполіції України.
Наслідки атак РФ на Київську область 27 грудня
У Білоцерківському районі внаслідок влучання загорілася автомийка. Загинула 47-річна жінка, а ще десять людей зазнали травм. Є пошкодження 17 автівок, шістьох багатоповерхівок і двох підприємств.
У Вишгородському районі ворожий удар знищив сім автомобілів і завдав руйнувань будинку. Також зазнали пошкоджень 15 транспортних засобів, три приватних і п'ять багатоквартирних будинків, два магазини, гараж, СТО і освітній заклад.
У Бориспільському районі постраждав 41-річний місцевий житель. Є пошкодження трьох автівок і двох приватних будинків.
У Броварському районі серед пошкоджених об'єктів п'ять приватних будинків, господарча будівля, машина. Зазнали травм двоє чоловіків.
В Обухівському районі зафіксували пошкодження автівки та господарського приміщення, а в Бучанському — будинку. На Бучанщині постраждала 48-річна місцева жителька.
Нагадаємо, 27 грудня під ворожим ударом опинилася спортивна інфраструктура Київщини. Йдеться про льодову арену в Білій Церкві.
Також ми повідомляли про наслідки обстрілу Деснянського району Києва в ніч проти 27 грудня. Зазнали поранення двоє людей. Вибило вікна в будинках.
