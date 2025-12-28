Відео
Головна Київ РФ била по шести районах Київщини — поліція показала наслідки

РФ била по шести районах Київщини — поліція показала наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 00:06
РФ 27 грудня 2025 року завдавала ударів по Київщині — які наслідки атак
Автівка, яку знищив російський удар. Фото: Нацполіція України

Унаслідок російських ударів по Київщині в суботу, 27 грудня, загинула жінка. Ще 14 громадян травмувалися.

Про це повідомили в Нацполіції України

Читайте також:

Наслідки атак РФ на Київську область 27 грудня 

У Білоцерківському районі внаслідок влучання загорілася автомийка. Загинула 47-річна жінка, а ще десять людей зазнали травм. Є пошкодження 17 автівок, шістьох багатоповерхівок і двох підприємств.

У Вишгородському районі ворожий удар знищив сім автомобілів і завдав руйнувань будинку. Також зазнали пошкоджень 15 транспортних засобів, три приватних і п'ять багатоквартирних будинків, два магазини, гараж, СТО і освітній заклад.

Поліцейський фіксує наслідки обстрілу
Поліцейський на місці обстрілу. Фото: Нацполіція України

У Бориспільському районі постраждав 41-річний місцевий житель. Є пошкодження трьох автівок і двох приватних будинків.

У Броварському районі серед пошкоджених об'єктів п'ять приватних будинків, господарча будівля, машина. Зазнали травм двоє чоловіків.

Будинок на Київщині після обстрілу
Будинок на Київщині після атаки. Фото: Нацполіція України 

В Обухівському районі зафіксували пошкодження автівки та господарського приміщення, а в Бучанському — будинку. На Бучанщині постраждала 48-річна місцева жителька.

Поліцейська фіксує наслідки обстрілу
Поліцейська на місці обстрілу. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, 27 грудня під ворожим ударом опинилася спортивна інфраструктура Київщини. Йдеться про льодову арену в Білій Церкві.

Також ми повідомляли про наслідки обстрілу Деснянського району Києва в ніч проти 27 грудня. Зазнали поранення двоє людей. Вибило вікна в будинках.

поліція Київська область обстріли війна в Україні загиблі руйнування
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
