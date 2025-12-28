Видео
Главная Киев РФ била по шести районам Киевщины — полиция показала последствия

РФ била по шести районам Киевщины — полиция показала последствия

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 00:06
РФ 27 декабря 2025 года наносила удары по Киевской области — какие последствия атак
Машина, которую уничтожил российский удар. Фото: Нацполиция Украины

В результате российских ударов по Киевской области в субботу, 27 декабря, погибла женщина. Еще 14 граждан травмировались.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Читайте также:

Последствия атак РФ на Киевскую область 27 декабря

В Белоцерковском районе в результате попадания загорелась автомойка. Погибла 47-летняя женщина, а еще десять человек получили травмы. Есть повреждения 17 автомобилей, шести многоэтажек и двух предприятий.

В Вышгородском районе вражеский удар уничтожил семь автомобилей и нанес разрушения дому. Также получили повреждения 15 транспортных средств, три частных и пять многоквартирных домов, два магазина, гараж, СТО и образовательное учреждение.

Полицейский фиксирует последствия обстрела
Полицейский на месте обстрела. Фото: Нацполиция Украины

В Бориспольском районе пострадал 41-летний местный житель. Есть повреждения трех автомобилей и двух частных домов.

В Броварском районе среди поврежденных объектов пять частных домов, хозяйственная постройка, машина. Получили травмы двое мужчин.

Дом на Киевщине
Дом в Киевской области после атаки. Фото: Нацполиция Украины

В Обуховском районе зафиксировали повреждения автомобиля и хозяйственного помещения, а в Бучанском — дома. На Бучанщине пострадала 48-летняя местная жительница.

Полицейская фиксирует последствия обстрела
Полицейская на месте обстрела. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, 27 декабря под вражеским ударом оказалась спортивная инфраструктура Киевщины. Речь идет о ледовой арене в Белой Церкви.

Также мы сообщали о последствиях обстрела Деснянского района Киева в ночь на 27 декабря. Получили ранения два человека. Выбило окна в домах.

полиция Киевская область обстрелы война в Украине погибшие разрушения
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
