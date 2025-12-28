РФ 27 декабря 2025 года наносила удары по Киевской области — какие последствия атак

РФ била по шести районам Киевщины — полиция показала последствия
В результате российских ударов по Киевской области в субботу, 27 декабря, погибла женщина. Еще 14 граждан травмировались.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Последствия атак РФ на Киевскую область 27 декабря
В Белоцерковском районе в результате попадания загорелась автомойка. Погибла 47-летняя женщина, а еще десять человек получили травмы. Есть повреждения 17 автомобилей, шести многоэтажек и двух предприятий.
В Вышгородском районе вражеский удар уничтожил семь автомобилей и нанес разрушения дому. Также получили повреждения 15 транспортных средств, три частных и пять многоквартирных домов, два магазина, гараж, СТО и образовательное учреждение.
В Бориспольском районе пострадал 41-летний местный житель. Есть повреждения трех автомобилей и двух частных домов.
В Броварском районе среди поврежденных объектов пять частных домов, хозяйственная постройка, машина. Получили травмы двое мужчин.
В Обуховском районе зафиксировали повреждения автомобиля и хозяйственного помещения, а в Бучанском — дома. На Бучанщине пострадала 48-летняя местная жительница.
Напомним, 27 декабря под вражеским ударом оказалась спортивная инфраструктура Киевщины. Речь идет о ледовой арене в Белой Церкви.
Также мы сообщали о последствиях обстрела Деснянского района Киева в ночь на 27 декабря. Получили ранения два человека. Выбило окна в домах.
