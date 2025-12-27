Відео
Атака на Київ — у РДА розкрили наслідки у Деснянському районі

Атака на Київ — у РДА розкрили наслідки у Деснянському районі

Дата публікації: 27 грудня 2025 20:49
Удар по Києву 27 грудня — які наслідки в Деснянському районі
Пошкоджений будинок після обстрілів РФ. Фото: ДСНС

У Деснянському районі Києва після нічної атаки РФ 27 грудня поранення отримали двоє людей. Крім того, пошкодженні житлові будинки. 

Про це повідомив голова Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов у коментарі Новини.LIVE

Наслідки обстрілів у Деснянському районі Києва

Бахматов розповів, що в Деснянському районі внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки, там вибито близько 200 вікон. Наразі усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків та забивають вікна в квартирах дошками. 

"У районі поступово відновлюють тепло й водопостачання. Зараз найбільша небезпека — мороз і відсутність опалення, над цим працюють у першу чергу. Комунальні служби вже закривають вікна ОСБ та плівкою, матеріали надають безкоштовно. Подано близько 100 заяв на фіксацію пошкоджень. До кінця дня планують виконати 90% робіт", — сказав голова РДА. 

Водночас він закликав мешканців іти в укриття під час повітряної тривоги. За його словами, поруч є школа, ліцей та поліклініка, але людей в сховищах значно менше, ніж мало б бути. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 559 повітряних цілей. Основний удар був спрямований на Київ та область.

Так, у Києві є руйнування у сімох районах. Загалом постраждали 32 людини та є загиблі. 

Київ обстріли війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
