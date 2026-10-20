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Головна Київ РФ обстріляла підприємство на Київщині: є загиблий і поранені

РФ обстріляла підприємство на Київщині: є загиблий і поранені

Ua
20 жовтня 2026 04:18
Унаслідок обстрілу Київщини загинув чоловік і є поранені
Термінова новина

Увечері в понеділок, 19 жовтня, росіяни атакували Обухівський район Київщини. Під ударом опинилося підприємство. Спалахнула пожежа. Є жертва і постраждалі.

Про це з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Київщини ввечері 19 жовтня

Загинув чоловік. Ще шестеро людей зазнали поранень. Усіх травмованих госпіталізували та надають їм медичну допомогу.

Станом на 21:06 на місці атаки ще тривала пожежа — її гасили рятувальники. 

Новина доповнюється

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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