Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Росія систематично атакує столицю. Унаслідок балістичної атаки 19 жовтня, по Києву, було повністю знищено обладнання та інфраструктуру одного з дата-центрів компанії "Датагруп". Наразі повідомляється, що відновити його роботу неможливо. Проте клієнтам продовжують надавати послуги через резервні майданчики.

Про це повідомила компанія "Датагруп", передає Новини.LIVE.

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Дата-центр "Датагруп" зруйновано внаслідок атаки РФ 19 жовтня

Внаслідок чергової балістичної атаки РФ обладнання та інфраструктура дата-центру "Датагруп" повністю вийшли з ладу. "Датагруп" є відомою українською телекомунікаційною компанією, яка надає послуги електронного зв’язку абонентам у понад 90 населених пунктах України.

Повідомляється, що масштаб пошкоджень великий, а отже відновлення об’єкта та його подальша експлуатація наразі неможливі.

Водночас унаслідок атаки співробітники компанії, на щастя, не постраждали. Наразі "Датагруп" надає клієнтам сервіси компаній із резервних майданчиків.

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"Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", — написали в компанії.

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Ми писали, що міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про актуальний рух метро. Станція "Чернігівська" була сильно пошкоджена внаслідок атаки РФ 19 жовтня. Водночас відомо, що рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" відновлять найближчим часом.

Новини.LIVE інформували, що 19 жовтня російські війська атакували Київщину, зокрема місто Ірпінь. На жаль, внаслідок жорстокого удару загинула жінка, а серед постраждалих є діти.