Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowЗаконРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дата-центр Датагруп повністю зруйнований через балістичну атаку РФ

Дата-центр Датагруп повністю зруйнований через балістичну атаку РФ

Ua ru
19 жовтня 2026 17:38
Балістична атака РФ на Київ: дата-центр Датагруп знищено ДСНС Києва
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Росія систематично атакує столицю. Унаслідок балістичної атаки 19 жовтня, по Києву, було повністю знищено обладнання та інфраструктуру одного з дата-центрів компанії "Датагруп". Наразі повідомляється, що відновити його роботу неможливо. Проте клієнтам продовжують надавати послуги через резервні майданчики.

Про це повідомила компанія "Датагруп", передає Новини.LIVE.

Реклама

Дата-центр "Датагруп" зруйновано внаслідок атаки РФ 19 жовтня

Внаслідок чергової балістичної атаки РФ обладнання та інфраструктура дата-центру "Датагруп" повністю вийшли з ладу. "Датагруп" є відомою українською телекомунікаційною компанією, яка надає послуги електронного зв’язку абонентам у понад 90 населених пунктах України.

Повідомляється, що масштаб пошкоджень великий, а отже відновлення об’єкта та його подальша експлуатація наразі неможливі.

Водночас унаслідок атаки співробітники компанії, на щастя, не постраждали. Наразі "Датагруп" надає клієнтам сервіси компаній із резервних майданчиків.

Читайте також:

"Наші співробітники не постраждали. Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", — написали в компанії.

Інші новини Києва

Ми писали, що міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про актуальний рух метро. Станція "Чернігівська" була сильно пошкоджена внаслідок атаки РФ 19 жовтня. Водночас відомо, що рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" відновлять найближчим часом.

Новини.LIVE інформували, що 19 жовтня російські війська атакували Київщину, зокрема місто Ірпінь. На жаль, внаслідок жорстокого удару загинула жінка, а серед постраждалих є діти.

Київ війна в Україні атака ракетний удар дата-центр балістичні ракети
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації